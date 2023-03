Eesti Energia: elektrihinda langetab nüüd ka Soome tuumajaam

Sõjaeelsele tasemele langenud gaasihind soodustab aga tööstussektorit end taas käivitama. «Nii Hollandi, Hispaania kui Prantsusmaa tööstussektori gaasitarbimine liikus veebruaris tõusvas joones. Peamiselt olid nõudluse kasvu taga rafineerimistehased, kellel on tooraine vahetamine tagasi maagaasi peale lihtsam. Tööstussektori elavnemine aga võib raskendada Euroopa Komisjoni tarbimise vähendamise eesmärkide täitmist. Rootsi panga SEB hinnangul võib tarbimise suurenemine ja Venemaa torutarnete täielik katkemine gaasi hinna viia taas üle 100 euro megavatt-tunni kohta. Sama on prognoosinud ka Euroopa suurimaid gaasikauplejaid Vitol Group,» tõdes Miller.

Euroopa gaasitarbimine vähenes 20 protsenti

Analüütik tõi ka välja, et rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) andmeil vähenes Euroopas keskmiselt tööstuse gaasikasutus 20 protsenti, kattes umbes pool kogu regiooni kokkuhoiust. Tänavu prognoosib IEA, et tööstus kosub umbes 10 protsendi võrra.

«Hoolimata LNG-vastuvõtuvõimekuse jõulisest kasvatamisest pole Euroopa olukord veeldatud maagaasi rindel siiski pilvitu ja sõltuvus Moskvast endiselt probleemiks. Ehkki torugaasi import Venemaalt on sisuliselt kokku kuivanud, oli Vene päritolu LNG sissevedu mullu rekordiline. Kui varem on soovist Moskva tarned lõpetada teavitanud Saksamaa, siis nüüd liitus selle initsiatiiviga ka Hispaania,» lisas ta.

Nafta maailmaturuhinnad langesid möödunud reedel 5 dollari võrra barreli kohta 75 USA dollari tasemele pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide energiaminister Jennifer Granholm ütles, et riigi strateegiliste varude täiendamiseks kulub veel aastaid. Miller selgitas, et USA strateegiline naftareserv (SPR) müüs mullu turule rekordilises koguses naftat, et toona kõrgeks kerkinud hindu madalamaks tuua. Naftareservi tase on madalaim pärast 1983. aastat, kuid energiaministri sõnavõtt viitab, et vastupidiselt turu ootustele USA föderaalvalitsus suure ostjana turule nii pea ei naase.