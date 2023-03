Panga analüütik: inimeste hoiustel on rekordkogus vaba raha, mida võiks kasutada ettevõtluse arendamiseks

Kask tõi välja, et möödunud aasta lõpus oli eraisikutel Eestis kontodel üle 13 miljardi euro, mis on kõigi aegade rekord. «Kas see on inimeste kriisipuhver, millega end raskel ajal vee peal hoitakse? Suuremas osas pigem mitte, sest umbes 70 protsenti hoiustel olevast rahast – ehk rohkem kui poole Eesti riigieelarve jagu – kuulub vähem kui 10 protsendi hoiustajatele,» selgitas analüütik.

Kask tõi välja, et kuni 20 000-euroste hoiuste maht on viimase aastaga vähenenud. «Nii et pere-eelarvete puhul on tulnud minna kriisivarude kallale. Aga suuremad hoiused on kasvanud, seega jõukamal rahval ootab raha lihtsalt arvel ja paraku kaotab väärtust,» nentis Finora Panga spetsialist.

«Samal ajal on mitmed eksperdid hiljuti välja toonud, et ühelt poolt on Eesti idufirmadel varasemast raskem investeeringuid kaasata, teiselt poolt on investori vaates praegu raha paigutamiseks ideaalne aeg. Seega riigil tasuks nügida rahva kontodel seisvat rahamassi liikuma investeeringutena ettevõtetesse,» sõnas Kask.

Kase sõnul on sellised sammud vajalikud, sest kogu maailmas on idufirmadesse investeeritav raha kokku kuivanud. «Kui 2021. aastal tehti maailmas umbes 370 miljardi USA dollari eest riskikapitaliinvesteeringuid, siis eelmisel aastal peaaegu poole vähem. Sealjuures on investeeringud langenud igas kvartalis,» tõi analüütik välja.