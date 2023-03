IKEA müüs Venemaa tehase kohalikule ettevõttele

Rootsi mööblihiid IKEA teatas esmaspäeval, et müüs oma Venemaal Novgorodi linnas asuva tehase kohalikule ettevõttele, vahendab Reuters.

Kohalik meedia teatas veebruaris, et enamiku IKEA kaupluste omanik Ingka Group on hakanud otsima ostjaid kaubanduskeskustele.

«(Novgorodi tehase) müügiprotsess on olnud struktureeritud ja etapiviisiline, et leida uus omanik, kellel on tugev plaan ja võime äri arendada,» ütles Inter IKEA Group Reutersile.