Julgeoleku kaalutlustel toimub homme Nõmme linnaosa veekatse

Kuri sõnul on vesi oluline ressurss ning seetõttu on loomulik, et elanikel tekkis küsimusi ning ka kahtlusi, kas planeeritav kriisiõppus on ohutu ja vajalik. «Küsimustele vastuse saamiseks kutsuti kokku katsetust planeerinud osapooled ning võimalikele kitsaskohtadele tähelepanu pööranud teadlased Kai Künnis-Beres ja Illar Ebrus. Laiahaardelisema vaate saamiseks lisasime ümarlauda ka Vahur Värgi Tallinna Tehnikaülikoolist ja Toomas Kapi AS Tartu Veevärgist. Arutelu käigus jõuti konsensuslikult otsuseni, et katsetus on ohutu ja vajalik.»

Riskid on olemas

Hädaolukorra katsetuse on kooskõlastanud Terviseamet, Mupo, Tallinna Kommunaalamet, Päästeamet ja Nõmme linnaosavalitsus, arvesse on võetud teadlaste seisukohti. Kõik osapooled on ühel meelel, et katsetus on hädavajalik Nõmme joogiveega varustatuse tagamiseks hädaolukorraks. Samuti on kõik ametid ühel meelel, et see katsetus kaalub üles teadaolevad mikrobioloogilised riskid, sest see viiakse läbi bakteritele väga ebasoodsates tingimustes.

Kai Beres-Künnis rõhutas, et katse on vajalik julgeoleku kaalutlustel, kuid sellega kaasnevad riskid, mida on võimalik õigete meetmete kasutusele võtuga maandada.

Nii Ülemiste järve kui ka puhastatud joogivee madal temperatuur praegusel aastaajal ei soodusta bakterite levikut ja kasvu. «Bakterite kasvuks on vaja aega ja soodsaid tingimusi, milleks praegune 12 tundi kestev katse ei loo neile vajalikke eeldusi,» lisas Ruubel.