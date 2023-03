FOTOD ⟩ Saksamaa ühistranspordis valitseb täna täielik kaos

Saksamaa õhu- ning raudteetranspordi töötajad on ühinenud Prantsusmaa nii Suurbritannia kolleegidega ning võitlevad kõrgema palga pärast, kirjutab Bloomberg. Samuti on streiki kaasatud mõned sadamad. Enam kui 2,5 miljonit Saksamaa teenuste sektori töötajat esindav ametiühing Verdi nõuab avaliku sektori töötajatele 10,5-protsendilist palgatõusu.

Bloomberg kirjutab, et reisijad said kaosemaigu suhu juba pühapäeval, kui lennufirma Lufthansa pidi tehniliste probleemide tõttu osa lende tühistama. Euroopa suurim lennufirma on viimastel kuudel streikide tõttu kõvasti kannatanud.