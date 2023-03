Swedbank: inflatsioon taandub, kuid Balti riikide majandusi ootab tõenäoliselt ees langus

«Majandus on Eestis ja Lätis kahanenud alates 2022. aasta keskpaigast ning neljandas kvartalis langes ka Leedus. Inflatsioon küll taandub, kuid kahju on tehtud – mullune keskmine hindade kasv viiendiku võrra on vähendanud ostujõudu ja pärsib tänavu sisenõudlust. Nõrgem globaalne nõudlus ja võimalik madalam konkurentsivõime viivad tõenäoliselt tuule meie ekspordi purjedest, selgitab ka 24. jaanuaril tutvustatud Swedbanki majandusprognoos,» ütles Rodionov Swedbanki blogis.

Veelgi tähtsam on Rodionovi sõnul see, et Swedbanki kaetavate börsiettevõtete puhaskasumi mediaankasv oli 2022. aastal 38,3 protsenti. 2021. aastal oli börsiettevõtete puhaskasumi mediaankasv 50,6 protsenti ja 2020. aastal kahanes 35,8 protsenti. «2023. aastal ootame, et puhaskasumi mediaan muutub vähe, kuna ettevõtted, keda on tabanud niinimetatud «kolmiklöök» ehk kapitalikulukuse, tööjõukulude ning energiahindade järsk kasv, hakkavad efektiivsuse tõstmisele üha enam tähelepanu pöörama. Kokkuvõttes langeb meie hinnangul omakapitali tootlus 2022. aasta 15 protsendilt 11 protsendini 2023. aastal, mis on ühtlasi alla kümne aasta keskmise näitaja, mis on 12 protsenti,» tõi ta välja.