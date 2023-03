Ekspert: kallis kinnisvara peletab inimesed Tallinnast

Tartu ülikooli inimgeograaf Antti Roose viitab, et kinnisvarahinnad peletavad inimesi Tallinnast minema. Hinnatõusu taga on muuhulgas energiahindade tõusust tekkinud suur inflatsioon ja koroonakriisi mõjud. «Ostujõud on sundinud valima näiteks Laagri,» ütleb Roose.

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütleb, et kõigile inimestele linnaelu ei sobi. «Ökonomisti ja küünikuna ütleksin, et põhiline tegur, miks linnast väljas elamine soetatakse, on siiski raha,» lisab ta, et sama summa eest saab suurema elamise.