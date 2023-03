Eesti toetab gaasitarbimise vähendamist Euroopa Liidus

Kui tavaliselt on Eesti gaasitarbimine olnud ligikaudu 5 teravatt-tundi aastas, siis 2022. aastal vähenes maagaasi tarbimine aastavõrdluses 26 protsenti 3,77 teravatt-tunnile, mis on MKM-i sõnul viimase aastakümne madalaim tarbimismaht. Lisaks vähenes 2022. aasta detsembris gaasitarbimine aastavõrdluses koguni 41 protsenti. 2023. aastal on tarbimise vähenemine jätkunud veelgi, jaanuaris 35 protsenti ja veebruaris 29 protsenti aasta varasemaga võrreldes.

Vähenemine on ministeeriumi selgitusel saavutatud läbi energiasäästu ja alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu, näiteks põlevkiviõli kaugküttes, soojuspumbad. Samuti on MKM teinud energiasäästu kampaania laiemale tarbijaskonnale, mis annab soovitusi, kuidas energiatarbimist vähendada.

Venemaalt enam gaasi ei tule

Eesti lõpetas Venemaalt gaasi impordi 2022. aasta aprillis ning alates 2023. aasta algusest on gaasitarned Eestisse Venemaalt keelatud. Samas on ministeeriumi hinnangul loodud regionaalselt piisav veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuvõimekus. Süsteemihaldurite hinnangul on 2023. aastal Balti-Soome regiooni tarbimismaht ligikaudu 50 teravatt-tundi, LNG terminalide vastuvõtuvõimekus on aga 70 teravatt-tundi. Samuti on Eesti saavutanud 1-teravatt-tunnise gaasivaru eesmärgi, mida hoitakse Inčukalnsi gaasihoidlas.