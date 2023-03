SEB rahastab Arter kvartali kinnisvaraarendust 85 miljoni euroga

SEB ettevõtete panganduse juhi ja juhtkonna liikme Artjom Sokolovi sõnul on Arteri kvartali näol tegemist viimaste aastate atraktiivsema ja eksklusiivsema arendusega Tallinna kesklinnas. «Taoliste arendustega edendame kaasaegse, multifunktsionaalse ja energiatõhusa töö- ja elukeskkonna loomist Tallinna kesklinnas. Suurte kinnisravaprojektide finantseerimine on SEB fookuses olnud läbi aegade ning meil on hea meel, et Eestis on ettevõtteid, kelle ambitsioon ja visioon muuta meie kõigi elukeskkonda atraktiivsemaks, SEB põhimõtete ja väärtustega ühtivad,» ütles Sokolov pressiteates.