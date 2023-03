GRAAFIKUD ⟩ Eesti Pank avaldas, kui palju krediidiasutuste varad eelmisel aastal kasvasid

Mittefinantsettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 4 protsenti ja oli 10,3 miljardit eurot. Aastakasv saavutati peamiselt tänu residentide hoiuste suurenemisele. Mitteresidentide osakaal mittefinantsettevõtete hoiuste jäägis oli 2,1 protsenti, mis on 0,6 protsendipunkti vähem kui eelmisel kuul, kuid jäi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga samale tasemele.

Mittefinantsettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär, mis on väga muutlik ja sõltub sellest, milliseid projekte ja kui suures mahus kuu jooksul rahastatakse, oli veebruaris 6,27 protsenti. Eelmisel kuul oli intressimäär 4,73 protsenti ja aasta tagasi samal ajal 2,58 protsenti.

Kodumajapidamistele väljastati rohkem laene

Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kasvas aastaga 9,5 protsenti ja ulatus veebruaris 12,5 miljardi euroni. Kodumajapidamiste laenudest moodustavad suurima osa eluasemelaenud, mida on võetud 10,5 miljardi euro väärtuses. Aastaga on eluasemelaenude jääk suurenenud 10,2 protsendi ehk 979 milljoni euro võrra. Kuu jooksul väljastatud eluasemelaenude maht oli 116 miljonit eurot. Seda on 10 miljonit eurot rohkem kui eelmisel kuul, aga 24 miljonit eurot vähem kui eelmisel aastal samal ajal.