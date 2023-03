Tallinna lennujaam läheb üle suvisele lennuplaanile

Suvehooaeg on lennujaama teatel Balti regioonile iseloomulikult tihedam kui talvine. Regulaarlennud toimuvad 33 sihtkohta ja pileteid saab osta 14 lennufirma kodulehelt. Tellimuslendude valikus on 14 sihtkohta, millele saab pileteid osta reisibüroodest.

Air Baltic avab sel suvel Tallinnast lennud nelja uude sihtkohta, milleks on Horvaatia sadamalinnad Dubrovnik ja Split ning otselennuga saab külastada Kreeka saartest Kreetat ja Rhodost. Uuesti on lennugraafikus Nice. Aegean taasavab otseliini Ateenasse ja SunExpress Antalyasse. SAS alustab augustis lende Oslosse.

«Hoolimata majanduse keerukast olukorrast on huvi puhkusereiside järgi endiselt väga kõrge. Suvine lennuplaan on nüüd kõikjal maailmas paigas ja kuna lennufirmadel pole võimalust kiirelt meeskondi juurde värvata ja koolitada ning uusi lennukeid osta, siis tuleb arvestada, et nõudluse kasvades tõusevad ka hinnad,» ütles ta, mööndes, et nii soodsalt, kui vahetult pärast koroonat sai, lennata pole enam võimalik.