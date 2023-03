Eesti mesinikud: ligi pool Eestis müüdavast imporditud meest on tõenäoliselt võltsmesi

Eesti mesinike hinnangul on olukord meeturul puhta mee müüjate jaoks katastroofiline.

«Fakt, et nii Euroopa kui ka Eesti turul liigub võltsitud mett, pole ammu enam mingi saladus – vastavaid testimisi ja proove on tehtud aastaid,» kommenteeris Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Mario Kalvet. «Kuid esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on nüüd suudetud sellele ka mingi konkreetsem number külge kleepida,» viitab Kalvet sel nädalal avaldatud Euroopa Komisjoni uuringule.

«Ligi pool ehk ca 46 protsenti on väga suur number. Kui nüüd vaadata statistikat, siis näiteks möödunud aastal imporditi mett Euroopa Liitu 17 500 tonni rohkem kui 2021. aastal. Kui nüüd võtta aluseks Euroopa Komisjoni värske uuring, siis suurenes ühe aastaga võltsingukahtlusega mee hulk Euroopa Liidus circa 8050 tonni võrra,» märkis ta.

«Kui selline tempo jätkub ja kui nüüd meeturul midagi drastiliselt ei muutu, siis tähendab see paljude nii siinsete kui ka Euroopa mesinike ja mee väiketootjate jaoks äritegevuse lõppu,» usub Mario Kalvet.

Mida siis teha saaks, et olukord paraneks? Eesti Kutseliste Mesinike Ühingul on mõned soovitused nii riigile kui ka tarbijatele.

Üleskutse seaduseloojatele:

Soovime, et riik võtaks initsiatiivi ning uuriks müügil olevaid tooteid värskes Euroopa Komisjoni uuringus kasutatud meetoditega, mitte ei piirduks lihtsamate nii mee kui suhkrusiirupile omaste näitajate uurimisega. Samuti loodame, et Maaeluministeerium oleks selles teemas Eesti mesinikele heaks partneriks, et üheskoos Euroopas Liidu tasemel keerata võltsmee kraanid lõplikult kinni.

Üleskutse tarbijatele:

Suhkrusiirupil põhinevat võltsmett on kahjuks silmaga peaaegu võimatu kvaliteetsest meest eristada.