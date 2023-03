Kallas: EL võtab eesmärgiks vähendada ettevõtete halduskoormust

Euroopa Ülemkogul ja euroala kohtumisel arutasid Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid viise Euroopa majanduse konkurentsivõime kasvatamiseks, kõrgetest energiahindadest tingitud inflatsiooni ohjamist ning eelarve- ja majanduspoliitikat.

«Arutasime Euroopa majanduse konkurentsivõime tugevdamist. Selge on, et ühisturg on meie edu alus, mis kasvatab majandust ja heaolu. Peame seda edasi arendama, et Euroopa ei jääks muu maailmaga konkurentsivõitluses alla,» ütles peaminister Kaja Kallas.

Peaministri sõnul arutati, mis oleks need lahendused, kuidas Euroopa Liidu siseturul tegutsemine oleks ettevõtjatele võimalikult lihtne. «Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet pärsib suur halduskoormus, seega selle vähendamine ja nutikate andmete-põhiste lahenduste kasutamine hoiab kokku kõigi aega ja raha ning peame sellega tegelema. Riigid peavad võimaldama keskkonna, mis soosiks arengut ja kasvu ning võimaldaks ettevõtetel keskenduda sellele, milles nad on tugevad: toodete ja teenuste arendamine, müük, kasvamine ja efektiivsemalt tegutsemine,» sõnas peaminister.

«Vähem bürokraatiat, aruandluskohustuse lihtsustamine ja ühtlustamine ning aus ja tugev konkurents koos kapitali ja inimeste vaba liikumisega aitab ettevõtetel EL-i siseturu täit potentsiaali saavutada. Andmete vaba liikumine ja parem standardiseerimine võimaldavad kasutada tehisintellekti ning seeläbi vähendada halduskoormust,» lisas peaminister. Kallase sõnul on juba toimunud esimesed kohtumised Eesti ja Euroopa Komisjoni ametnike vahel, et Eesti lahendusi lähemalt selgitada. Euroopa Komisjon esitab sügiseks ettepanekud, kuidas aruandluskohustust ettevõtete jaoks vähendada ja lihtsustada.

Riigi- ja valitsusjuhid arutasid ka energiasektori valmisolekut järgmiseks talveks. «See talv on üle elatud, aga meil tuleb kasutada seda ajaakent, kus hinnad on soodsamad, enda hoidlate täitmiseks. Samal ajal peame tegelema oma ühenduste parandamisega, töötama välja lahendused tarbimise juhtimiseks ja kiirendada taastuvenergia turule toomist,» sõnas peaminister Kallas. «Selleks on vajalik vastu võtta elektrituru korralduse muudatused, mis toovad muuhulgas tarbijatele taskukohased hinnad,» lisas peaminister.