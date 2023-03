ÜK ja EL allkirjastasid uue Põhja-Iiri kaubandusleppe

Loodetakse, et üle aasta kestnud läbirääkimiste järel sobitatud lepe suudab parandada Londoni ja EL-i suhteid, milles on pingeid põhjustanud Brexiti-järgne kaubanduskord Põhja-Iirimaal.

«Ma näen seda uue peatüki avamisena,» ütles Šefčovič AFP-le veidi pärast leppe allkirjastamist Londonis. «Arvan, et see avab uusi koostöösuundi poliitika ja majanduse osas.»

Uue raamistikuga luuakse «roheline» tollivaba tee selliste kaupade transpordiks Põhja-Iirimaale mujalt Suurbritanniast, mis on mõeldud jääma Põhja-Iirimaale ega liigu edasi Iirimaale ja EL-i ühisturule.

Samuti piirab see Euroopa Kohtu (ECJ) järelevalvet leppe üle ja annab Põhja-Iiri seadusandjatele vetoõiguse uute EL-i reeglite suhtes.

Põhja-Iirimaa jääb samas Euroopa tolliliitu ja ühisturule, kuna see on vajalik, et hoida avatuna piir Iirimaaga, nagu näeb ette 1998. aasta rahulepe.