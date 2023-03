Saksa kantsler Olaf Scholz ütles reedel, et Deutsche Banki tervise pärast ei ole selle aktsiahinna järsu languse järel põhjust muretseda.

«Deutsche Bank on moderniseerunud ja organiseeritud viisil, mis töötab. See on väga kasumlik pank. Muretsemiseks ei ole mingit põhjust,» ütles Scholz EL-i liidrite tippkohtumise järel.