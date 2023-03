Euroopa ujutatakse gaasiga üle: enam kui pooled LNG-terminalidest võivad jääda tulevikus jõude seisma

Võidujooks LNG-terminalidele võib lõppeda halvasti. Euroopa praegused terminalide ehitusplaanid näitavad, et LNG tarnevood võivad 2030. aastaks ületada 400 miljardit kuupmeetrit. Samas nõudlus vedelgaasi järele langeb prognooside kohaselt 2030. aastal eeldatavasti vahemikku 150–190 miljardit kuupmeetrit, vahendas Energiamajanduse ja finantsanalüüsi instituudi (IEEFA) analüüsi Oilprice.com.

IEEFA hinnangul saavutab Euroopa LNG tiputarbimise käesoleval aastal ning seejärel on tarbimises oodata järjekindlat vähenemist. 2030. aastaks prognoosib IEEFA Euroopa terminalidele kasutusmääraks kõigest 36 protsenti.

Analüüs näitab, et Hispaanial, Türgil, Ühendkuningriigil, Prantsusmaal, Itaalial ja Saksamaal on 2030. aastal suurim oht, et veeldatud maagaasi infrastruktuur jääb jõude.