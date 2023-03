Hiidlased on pahased transpordiameti juhi sõnade pärast

Saarte lennuliiklus ei ole ei praeguse, eelmise ega järgmiste valitsuste suuremeelne vastutulek saarerahvale, mida maksumaksjad on pidanud «üleval pidama». Juba aastakümneid pakutud lennuteenuse näol on tegu saare asukohast tingitud eripäradega, mida ei saa võrdsustada ega võrrelda mõne muu Eesti piirkonna ega transpordiliigiga. See pea 25 km pikkune merelõik, mis meid eraldab mandri-Eestist, nõuabki riigilt erilahendusi ja sellega kaasnevaid kulusid-tulusid ei ole võimalik taandada Exceli tabelisse.

Riigi regionaalpoliitika eesmärgiks on töötada selle nimel, et inimestel oleks kõikjal Eestis kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja meeldiv elukeskkond. Seda selleks, et kõik Eesti piirkonnad oleksid kokkuvõttes atraktiivsemad paigad nii elamiseks, töötamiseks, külastamiseks kui ka investeerimiseks.

Saame aru, et riigi transpordivaldkonna eelarves laiutab auk, kuid minna seepeale ütlema, et üks osa Eestist ei ole Eestile oluline, et see piirkond on raharaiskamine? Kogu meie rahva arvu juures, meid on kokku üldse nii vähe, võiks siiski tahta ja osata Excelist kaugemale vaadata!