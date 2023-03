Kas järgmine pangakrahh tabab Deutsche Banki? Aktsiad langevad kolmandat päeva järjest

Credit Suisse'i erakorraline päästmine UBSi poolt pärast USA Silicon Valley panga kokkuvarisemist on vallandanud investorites nakkusliku mure panganduse pärast. Sellele andis hoogu USA Föderaalreservi kolmapäevane otsus intressitõusu kohta.

Šveitsi ja teised maailma regulaatorid ning keskpangad lootsid, et Credit Suisse'i kodumaisele konkurendile müümise vahendamine aitab turge rahustada, kuid investorid ei ole veendunud, et tehingust piisab sektori stressi ohjeldamiseks.

Deutsche Bank on pärast 2019. aastal alanud mitme miljardi euro suurust restruktureerimist, mille eesmärk on kulusid vähendada ja kasumlikkust parandada, teeninud 10 järjestikust kvartalit kasumit. Laenuandja aasta puhastulu oli 2022. aastal 5 miljardit eurot (5,4 miljardit dollarit), mis on 159 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.