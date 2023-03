Venemaal kardetakse Siberi katku puhangut

Siberi katk on infektsioon, mida põhjustab bakter Bacillus anthracis. Seda esineb peamiselt taimetoidulistel mets- ja koduloomadel. Sümptomid ilmnevad ühe kuni 60 päeva jooksul. Siberi katku suremus on olenevalt vormist erinev: nahavormi korral ligikaudu 20 protsenti, seedetrakti nakkuse korral 25–75 protsenti ja katku sissehingamisel 80 protsenti või rohkem.

Katkul on kolm vormi: naha-, soole- ja kopsuvorm. Terviseameti andmetel ilmneb nahavormi korral pärast nakatumist 3–5 päeva jooksul nahale valutu sõlmeke, mis muutub sissetõmbunud keskkohaga vesivilliks. Haigusele on iseloomulik suure villi ümber tekkivad väikesed villid. Villid lõhkevad ja 24–36 tunni jooksul tekib nahal villidega ümbritsetud haavand, mis kattub iseloomuliku pruunjas-musta koorikuga. Haavand ei ole valus, mäda sealt ei eritu. Pärast ravi alustamist kuivab haavand 1–2 nädalaga ja koorik eraldub. Nahavormiga kaasneb palavik, halb enesetunne, peavalu ning kahjustatud piirkonnas tekib lümfisoonte ja lümfisõlmede põletik. Nahavormi puhul on suremus 5–20 protsenti. Antibiootikumravi ei muuda nahavormi kulgu, kuid pärsib tüsistuste teket.