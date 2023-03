Logistikaekspert: rahvusvaheline kaubavahetus ei näita veel kosumise märke

«Tasub teada, et Eesti kindlustusfirmad ei paku kaitset sõjast tulenevate riskide vastu, sealjuures ei kuulu kindlustamisele kaubad, mis liiguvad läbi Venemaa, Valgevene või sõjas olevate alade. Küll aga teevad seda Hiina firmad, kuid siiani pole meile teada ühtegi juhtumit, kus oleks pidanud kahju hüvitama. Seega me ei tea, kui vettpidavad sellised kindlustuskaitsed on,» selgitas Orgusaar.

Panused pikaajalisse planeerimisse

Teine trend, mis koroonakriisi ajal alguse sai, on tarneahelate lühendamine ja lokaliseerimine. Ettevõtted on tarnijad Hiinast välja toonud ja leidnud alternatiive Euroopas. Kallima hinna kompenseerivad tarnekindlus ja stabiilsus. Samas on kuulda, et Hiina on asunud pärast koroonapiirangute lõpetamist tegema suuri pingutusi ettevõtete usalduse võitmiseks ja tarnijate tagasi meelitamiseks.