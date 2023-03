Ministeerium: Danske trahviraha USAga jagamise läbirääkimised on lubavad

Justiitsminister Lea Danilson-Järgi sõnul on otsuse teatavaks saamisest alates käinud riigiprokuratuuri ja USA ametikaaslaste vahel läbirääkimised selle summa Eestiga jagamise üle. Ministri sõnul on läbirääkimised seni hästi edenenud, kuid tulemuseni jõudmine võtab veel aega.

«Läbirääkimised on kestnud mitu kuud, ent liiguvad positiivses suunas ning on põhjust optimismiks, et USA jagab Eestiga Danske pangalt väljamõistetud summat. Vajalik on ka USA välisministeeriumi nõusolek, mistõttu protsessiga lõpule jõudmiseni läheb veel aega,» selgitas Danilson-Järg.