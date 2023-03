Omniva Rae valla logistikakeskus kasvab kaks korda suuremaks

Rae vallas Rukki teel asuv Omniva logistikakeskus valmis 2018. aasta lõpus ning seal on tootmis- ja laoruumide all koos abiruumidega ca 13 000 m2. Seal sorteeritakse üle 90 protsendi pakkidest automatiseeritud sorteerimisliinil. Laiendus on vajalik selleks, et tuua Tallinnast Pallasti tänavalt vananenud hoonest ära perioodika, kirjade ja reklaami sorteerimisliin.