Valitsemissektori defitsiit eelmisel aastal vähenes

«Sarnaselt aastatagusele jätkus ka seekord keskvalitsuse seisu oluline paranemine – 2021. aastal moodustas puudujääk 785 miljonit eurot, mis oli eelkõige tingitud COVID-19 meetmetest. Defitsiidi vähenemisele on aidanud kaasa suurenenud maksulaekumised: tarbimise kasv ja kiire hinnatõus on suurendanud käibemaksu laekumist, palkade kasv sotsiaalmaksu ja tulumaksu laekumist, viimase suurenemist on mõjutanud ka pensionireform. Seevastu sotsiaalkindlustusfondidel ületasid tulud kulusid ning eelarve ülejääk moodustas 157 miljonit eurot,» märkis Ahermaa.