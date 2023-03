TikToki juht vastas USA seadusandjate küsimustele

Singapuri päritolu 40-aastane Chew andis vastust esindajatekoja mõjukale energia- ja kaubanduskomisjonile. Ta vastas küsimustele nii vabariiklastelt kui demokraatidelt, kes kardavad, et Hiina võimud võivad kasutada platvormi vajadusel luuramiseks või propaganda edastamiseks.

Hiina firmale ByteDance kuuluv TikTok on meeletu surve all mitmel pool lääneriikides ning nii USA, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Kanada võimud on keelustanud rakenduse kasutamise töötelefonides ja muudes tööseadmetes.

Ent TikToki jaoks kujutab endast suurimat ohtu USA, kus president Joe Bideni administratsioon on andnud ultimaatumi, et firma peab kas loobuma oma Hiina omanikeringist või saab Ühendriikides kasutuskeelu.

«ByteDance ei kuulu ega seda ei kontrolli Hiina valitsus, see on erafirma,» ütles Chew seadusandjatele.

«Me arvame, et vaja on läbipaistvaid reegleid, mis kehtivad üldiselt kõigi tehnoloogiafirmade suhtes: omanikud ei ole nende küsimuste lahendamisel määrav teema,» lisas ta.

USA valitsuselt saadud keeld mõnele meediaettevõttele oleks pretsedenditu samm. Sellega kaotaks TikTok 150 miljonit kasutajat kuus.

Hoolimata Chew kinnitustest on Washington juba tõenäoliselt seisukoha võtnud ning mitu seadust sillutavad teed rakenduse keelustamiseks.

«TikTok on valinud korduvalt suurema kontrolli tee, suurema jälgimise ja manipuleerimise tee. Sinu platvorm tuleks keelustada,» ütles komisjoni esinaine Cathy McMorris Rodgers.

«Hiina võimud võivad koguda andmeid ameeriklastest kasutajate kohta ning kontrollida seda, mida me lõpuks näeme, kuuleme ja usume,» lisas vabariiklane, viidates Hiina komparteile.

Chew pidi ühel hetkel ka tunnistama, et osa ameeriklaste andmetest reguleerivad Hiina seadused, kuid ta rõhutas, et see peagi muutub.

USA esindajad kritiseerisid TikToki ka selle eest, et mitmed selle kasutajad edendavad enesetappu või ohtlikke trikke, mis on osutunud ka surmavaks.

Peking ütles enne kuulamist, et on rangelt vastu sunniviisilisele müügile, rõhutades, et TikToki võimalik müük või kopeerimine vajab Hiina võimude nõusolekut.

«TikToki müümisele sundimine... õõnestaks tõsiselt erinevate riikide investorite kindlust, sealjuures Hiinas, investeeringute tegemise suhtes USA-s,» ütles valitsus avalduses.