Tallinnas algasid suvised teetööd

Tänavuses linnaeelarves on tänavate hooldusremondiks 9,6 miljonit eurot, millest aasta kahe esimese kuuga kulus talvistele remonttöödele 1,6 miljonit eurot, teatas linnavalitsus neljapäeval.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et esmajärjekorras tehakse töid magistraalidel ning ühistranspordiga seotud tänavatel. «Kortermajade läheduses üritame sättida nii, et öösel häiritaks elanikke minimaalselt. Suurtel magistraalidel omakorda remonditakse teid eelkõige öösiti, et liiklust võimalikult vähe takistada,» lausus Svet.