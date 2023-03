Tõukerataste rentijad laiendavad teenuspiirkondi pealinnast välja

Bolti tõukerattad alustasid kolmapäevast Tallinnas ja Tartus uut hooaega ning lähinädalatel on sõiduvahendid saadavad kokku 14 linnas, sealhulgas uute linnadena ka Maardus, Narva-Jõesuus ja Sillamäel, teatas Bolt.

Hoog Mobility OÜ juhatuse liige Drevor Andris Rudnevs ütles BNSile, et sellel aastal on eesmärgid suured ja suve jooksul plaanitakse Hoo tõukerattad viia mitmesse linna. Rudnevsi sõnul on tõukerattad plaanitud viia tänavatele juba selle nädala lõpus.

Rudnevsi sõnul on Hoog tõukerattad alguse saanud Raplast ning Raplamaa jääb tuleval aastal ka fookusesse.

«Suurt huvi on üles näidatud ka ümberkaudsed omavalitsused, siis planeerime kindlasti laieneda. Rapla linnaga ühendame alevikud Keava, Kaerepere ning Kehtna. Lisaks laieneme Kohilasse, millega ühendame ka Prillimäe ja Hageri asulad,» märkis Rudnevs. Ta lisas, et lisaks eelmainitule on arenguid plaanis rohkemgi, kuid neid kommenteeritakse siis, kui plaanid on kindlad.

Tuule turundusjuht Liisa-Maria Lillepea ütles, et Tuul on tegelikult juba viimased kolm aastat aastaringselt opereerinud, mistõttu võib öelda, et need tulid tänavale juba kolm aastat tagasi ega pole vahepeal lahkunud.