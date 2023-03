Eesti on endiselt eurotoetuste kasutamisega jännis

«Loodetavasti on ministeeriumi optimism põhjendatud, sest toetusraha liiga optimistlik planeerimine ja alakasutamine on kestnud nüüd mitmeid aastaid. Rahandusministeerium viitab, et välistoetuste rakendamine on aeglustunud koroonaviirusest tingitud kriisi ja Vene-Ukraina sõja mõjul, kuid aeglustumist võrreldes eelneva toetusperioodiga oli märgata ka juba enne mainitud kriise,» osutas Liedemann.