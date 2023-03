Konkurentsiamet andis Elektrilevi kriisivõimekusele hävitava hinnangu

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tuvastas ameti analüüs, et Elektrilevil nappis planeerimisvõimekust.

Elektrilevi selgitas järelevalvemenetluse käigus, et kasutab olulises osas tema kui võrguettevõtja seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks partnerite teenuseid. Elektrileviga samasse kontserni kuuluv Enefit Connect tegeleb elektrikatkestuste likvideerimise operatiivjuhtimisega ja vastutab ressursside (sh partnerite ressursside) kaasamise eest rikete likvideerimisel lähtuvalt kriisi vajadusest.

Konkurentsiamet on seisukohal, et sõltumata sellest, missugust ärimudelit kasutatakse, on Elektrilevi ise vastutav oma teeninduspiirkonna jaotusvõrgu käitamise, hoolduse, arendamise ja ka elektrikatkestuste kõrvaldamise eest. Ameti arvates tuleb Elektrilevil rakendatav ärimudel seoses Enefit Connectist teenuste sisse ostmisega kriitiliselt üle vaadata. Elektrilevi peab tagama strateegilised teenused (nt elektrivõrgu juhtimiskeskuse teenus).