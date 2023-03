Õliühing kardab kütuseaktsiisi tõstmist

«Näeme suure riskina, et poliitikutel näpud sügelevad aktsiisitõusu abil eelarveauku lappima asuda. Viimaste aastate andmed kütusetarbimise kohta näitavad aga, et mingit eelarvelisa sellest ei tuleks – pigem kaotaks riigieelarve. Kindel kaotaja oleks aga Eesti majandusseisund,» ütles ühingu tegevjuht Mart Raamat pressiteates.

Õliühing toob oma pöördumises välja, et aktsiisitõusu korral suureneks taas kütuse piirikaubandus ja kodumaine veondussektor kaotaks märgatavalt konkurentsipositsioonis.

Teisalt rõhutab kütusesektori esindaja ka seda, et aktsiisitõusust kui kliimapoliitilisest meetmest rääkimine on avalikkuse eksitamine.

Senised kõrged kütusemaksud ei ole pannud ka eraisikuid keskkonnasäästule mõtlema – Eesti autopark on õliühingu andmetel Euroopa Liidu kõige saastavam. «See on lihtsalt utoopiline unenägu, kui poliitikud räägivad aktsiisipoliitika positiivsest kliimamõjust,» oli Raamat kriitiline Eesti senise poliitika osas.

Samas tõi ta välja, et kõrged kütusemaksud mõjuvad proportsionaalselt palju valusamalt just vaesemate lastega perekondade rahakotile. «Statistikaameti andmed näitavad, et maal elavad vaesemad pered peavad kaks korda rohkem kütusele kulutama kui Tallinna rikkamad pered. Aktsiisitõus ainult suurendaks ebavõrdsust ja selle korral mingist inimeste toimetuleku toetamisest rääkida ei ole lihtsalt võimalik,» selgitas Raamat maksutõusu sotsiaalseid tagajärgi.