Circle K: nafta hinnalangus on asendunud tõusuga

Ta nentis, et kuigi 21. märtsil langes toornafta hind korraks isegi 70 dollarile barrelist, on praegu suurem ebakindlus möödas ning toornafta barreli hind liigub 76 dollari läheduses.

Pigem ollakse seisukohal, et nõudlus kütuse järele kasvab ning see tõstab lähikuude jooksul toornafta hinda maailmaturul.

Peamiseks maailmaturu toornafta hinda langetavaks teguriks on pangandussektoris toimuv. «Kõrge inflatsioon ja kartus majanduslanguse ees tõi sel nädalal Fedi otsuse tõsta intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra,» ütles Sassi ja selgitas, et intressimäärade tõstmisega soovitakse majandust jahutada, inflatsiooni langetada ning see omakorda vähendab ka nõudlust kütuse järele. Mootorikütuste hinnastamisjuht märkis, et eelmisel nädalal kasvasid USA toornafta laovarud viimaste aastate kõrgeimale tasemele ning see võib samamoodi viidata nõudluse vähenemisele.

Hinda toetab aga nafta nõudluse kasvu optimistlik prognoos. «Analüütikute hinnangul on toornafta hinnalangus olnud spekulatiivne ning pigem ollakse seisukohal, et nõudlus kütuse järele kasvab ning see tõstab lähikuude jooksul toornafta hinda maailmaturul,» ütles Sassi. Ta lisas, et kuigi eelmisel nädalal jättis OPEC+ uues prognoosis tootmismahud muutmata, siis on mõni analüütik spekuleerinud, et OPEC+ võib vastusena nafta hinna langusele siiski tootmismahte kärpida.