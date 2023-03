Peeter Koppeli mantlipärijaks sai Sander Danil

«Meil on hea meel, et Sander Danil otsustas taaskord liituda SEB tiimiga, et panustada majandusvaldkonna arendamisse, inimeste varade parimasse haldamisse ja kasvatamisse,» rõhutab SEB panga juhatuse esimees Allan Parik.

Sander Danil on ka varasemalt SEB tiimis olnud, töötades aastatel 1996-2004 aktsiaanalüütikuna ja aastatel 2008-2013 fondijuhina. Nüüd liigub ta tagasi SEB-sse LHV Panga vanemanalüütiku positsioonilt.

«Olen ​​rõõmus, et saan taas liituda SEB-ga, mis on üks Balti ja Põhjamaade regiooni panganduse liidritest. Ma tean, et just inimesed loovad tugevaid organisatsioone ning seetõttu ootan huviga koostööd oma uute kui ka varasemast ajast juba tuttavate kolleegidega. Mul on hea meel, et saan oma kogemuste ja teadmistega panustada SEB tuleviku kujundamisse,» kommenteeris tööle asumist Danil.

Danili fookus on aktsia- ja võlakirjaturgude analüüsil ja tõlgendamisel, mida toetab aastatepikkune kogemus finantssektoris ja just aktsiaturgude analüütiline pool.