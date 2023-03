Purtse tuulepargi kõik viis tuulikut on esimese elektri võrku andnud

Ulmi sõnul pingutab ettevõte selle nimel, et elektritootmist kiiresti suurendada. «Mida rohkem tuuleenergiat toodetakse, seda soodsam on elekter tarbija jaoks. Seetõttu on Eestisse ja lähiriikidesse rajatavad tuule- ja päikesepargid kõige mõjusam viis kuidas elektri hind alla tuua,» kirjeldas ta.

Enefit Green ehitab kokku kuut uut tuuleparki ja kõige kaugemal ongi tööd Purtses. Esimese elektri on võrku andnud ka 43 megavatine Šilale II tuulepark, kus tootmist on alustanud 11 tuulikut 12st. Oluliselt suuremas, 75-megatises Akmene tuulepargis on esimesed tuulikud samuti elektri tootmiseni jõudnud. Põhja-Soome rajatavas 72-megavatises Tolpanvaara tuulepargis on lõppenud vundamenditööd ja tuulikute paigaldamine algab teises kvartalis.