Järve keskuse uuendusteks läheb üle nelja miljoni euro

Järve Keskus on Eesti suurimaid kodu- ja sisustuskeskusi ning renoveerimistööd on osa keskuse üldisest kaasajastamisprogrammist. «Järve Keskus on paljude tallinlaste kodupood, kuid sisustust tullakse siia ostma Eesti igast nurgast. Meie tugevuseks ongi sisustuskaupade mitmekesine valik, siin on kümneid kodu- ja sisustuskauplusi. Näiteks leiame keskuse kaupluste valikust enam kui 7000 diivanit ja tugitooli,» kirjeldas Arumaa.