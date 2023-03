Palgasurve kasvab: tööotsijad tahavad saada riigikogu liikme palgakasvu

Kui veel 2019. aastal oli palgasurve töökohta vahetades 400 eurot, siis tänaseks on see kerkinud 678 euroni, selgus Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee korraldatud üle 9200 osalejaga töötajate küsitluse tulemustest. Võrdluseks: riigikogu liikme palk kasvab 1. aprillist seniselt 4746 eurolt 5406 eurole ehk 660 eurot.

Eesti suurima tööturuküsitluse tulemused näitavad, et parema palga pärast on enamik töötajaid valmis tööd vahetama – vaid üheksat protsenti töötajatest jätab palgatõus külmaks ehk see ei ajenda neid töökohta vahetama.

Tööotsijate palgaootused on aga viimaste aastate jooksul hüppeliselt kerkinud ja viinud palgasurve 34 protsendini ehk keskmiselt soovitakse tööd vahetades teenida 678 eurot kõrgemat palka. Võrdlusena oli 2019. aastal palgasurve 27 protsenti (400 eurot) ja 2020. aasta sügisel langes isegi 23 protsendini (343 eurot).

Toimetulekuks kulub töötajatel praegu märgatavalt rohkem raha ning töökohavahetus on tihtipeale hea võimalus palgatõusust osa saada.

«Küsitluses osalenud töötajate palgad on 2019. aastaga võrreldes 20 protsenti tõusnud, kuid palgaootused töökoha vahetamisel on liikunud eest ära, kerkides samal ajal tervelt 33 protsenti. See tähendab, et palgasurve on värbamisel märgatavalt kasvanud,» selgitas tööturul toimuvat CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler.

Adler lisas, et palgaootuse hüpe on mõistetav, sest toimetulekuks kulub töötajatel praegu märgatavalt rohkem raha ning töökohavahetus on tihtipeale hea võimalus palgatõusust osa saada.

Palgasurve on kõrgeim organisatsioonide juhtide, autojuhtide ja tippspetsialistide seas.

Foto: Palgainfo Agentuur

Organisatsioonide juhid sooviksid töökoha vahetamisel 1303 eurot rohkem palka (palgasurve 43 protsenti), mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid 768 eurot (palgasurve 38 protsenti) ja tippspetsialistid 900 eurot (palgasurve 36 protsenti).

Madalaim on palgasurve projektijuhina (24 protsenti), kontoriametnikuna (25 protsenti) ja osakonna või üksuse juhina (26 protsenti) tööd otsivate inimeste seas.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder tõi uuringust esile, et palgasurveindeks on osades ametirühmades viimase aastaga ka vähenenud.

Näiteks seadme- ja masinaoperaatoritest tööotsijate seas on palgasurve töökoha vahetamisel praegu viis protsendipunkti madalam kui aasta varem, sest palgaootused ei ole selles ametirühmas nii kiirelt üles liikunud. «Ka tehnikute ja klienditeenindajate seas on palgasurve aastaga kahe protsendipunkti võrra vähenenud,» lisas Seeder.