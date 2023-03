Maailmapank: Ukraina taastamiseks on vaja 411 miljardit dollarit

Kõnealuste vajaduste rahuldamiseks on vaja hinnangu kohaselt 11 miljardit dollarit enam, kui Ukraina valitsus on oma 2023. aasta eelarves juba ette näinud.

Venemaa sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on sundinud miljoneid inimesi ümber asuma ning sõja tagajärgede tõttu on toiduainete ja energia hinnad maailmas järsult tõusnud.

«Energiainfrastruktuur, eluasemed, kriitiline infrastruktuur, majandus ja humanitaarotstarbeline demineerimine on meie selle aasta viis prioriteeti,» ütles Ukraina peaminister Denõs Šmõgal oma avalduses, lisades, et osa ülesehitustöödest on juba tehtud.

Shmõgal aga siiski hoiatas, et «kahjude suurus ja taastamisvajadused ei sisalda praegu andmeid infrastruktuuri, eluasemete ja ettevõtete kaotuse kohta okupeeritud aladel». Kui kaitsevägi need vabastab, alustavad ametivõimud nendel territooriumidel taastamistöid, kinnitas ta.

Kuid vajaminev 411 miljardit dollarit on samas 2,6 korda suurem kui riigi hinnanguline sisemajanduse koguprodukt 2022. aastal. Suurimad eeldatavad vajadused on transpordisektoris, millele järgnevad eluasemed ja energeetika.

Ukraina ülesehitamine võtab mitmeid aastaid, ütles Maailmapanga Euroopa ja Kesk-Aasia asepresident Anna Bjerde. Ta lisas, et avaliku sektori investeeringute toetamist tuleb «täiendada ka märkimisväärsete erainvesteeringutega, et suurendada ülesehitamiseks kättesaadavat rahastamist».

Kuid kahjud ei ole kasvanud nii palju, kui nad oleksid võinud kasvada, seda osaliselt seetõttu, et kõige hullem konflikt on piirdunud piirkondadega, mis on juba märkimisväärselt kahjustatud. Osa riigi vajadustest on ka Ukraina valitsus oma partnerite toel rahuldanud.