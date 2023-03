Saksamaa soovib legaliseerida kanepi ja teenida seeläbi viis miljardit maksutulu

Saksamaa tervishoiuminister Karl Lauterbach ütles eelmisel nädalal, et legaliseerimisplaanid on saanud Euroopa Komisjonilt «väga head tagasisidet», lisades, et vastav seaduseelnõu võidakse avalikustada märtsi lõpus või aprilli alguses, vahendas CNBC.

Saksa valitsus teatas juba mullu oktoobris, et kanepi legaliseerimine tuleb peagi päevakorda ja Lauterbach märkis siis, et eelnõu esitatakse ainult siis, kui selline algatus on kooskõlas ELi õigusega.

Plaanide kohaselt ei liigitataks kanepit Saksamaal enam narkootiliste ainete hulka ning üle 18-aastastel kodanikel oleks lubatud isiklikuks tarbeks kaasas kanda kuni 30 grammi narkootilist ainet. Tarbijad saaksid vabalt ka kodus kasvatada kuni kolme taime ning kanepitooteid saaksid müüa tegevusloaga kauplused ja apteegid.

Kui parlament seaduse heaks kiidab, võidakse see ellu viia etapiviisiliselt kuni 2024. aasta keskpaigani. See muudaks Saksamaast maailma suurima reguleeritud riikliku kanepituru ja esimese riigi ELis, mis lubab selle kaubanduslikku müüki.

Sellel kõigel on potentsiaalselt ulatuslik mõju kogu blokile. Näiteks Hollandis, mida seostatakse laialdaselt legaalse kanepi suitsetamisega, on selle müük lubatud vaid spetsiaalsetes kohvikutes. Maltal võib aga näiteks enda tarbeks kanepit kasvatada.

Lauterbachi sõnul tarvitas Saksamaal kanepit 2021. aastal umbes 4 miljonit inimest ja veerand kõigist riigi 18–24-aastastest noortest on seda proovinud. Tema sõnul on muudatuste eesmärk suurendada kanepi üle avalikku järelevalvet ja vähendada uimastitega seotud kuritegevust. Samuti muutuks ravikanep taskukohasemks.

Düsseldorfi Heinrich Heine ülikooli 2021. aasta uuringu kohaselt võib kanepi legaliseerimine luua 27 000 uut töökohta ja tuua aastas täiendavalt 4,7 miljardit eurot maksutulusid ja sotsiaalkindlustusmakseid. Samuti vähenevad kriminaalvastutusele võtmisega seotud kulud.

Ravikanepi müük on Saksamaa apteekides lubatud alates 2016. aastast, kuid selle soetamisel on endiselt mitmeid takistusi, sealhulgas hind. Mõned meditsiinitöötajad on hoiatanud, et uimastite legaliseerimine meelelahutuslikuks kasutamiseks võib suurendada riske patsientidele, kes võivad püüda end ise ravida.