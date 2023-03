Ametnikud: Hololei peaks astuma tagasi

Kuid kolm Politicoga anonüümselt rääkinud komisjoni ametnikku ütlesid, et Hololei peaks kuni uurimise tulemuste selgumiseni olema oma ametikohalt kõrvaldatud. Mõned arvavad isegi, et ta oleks pidanud juba ise lahkumisavalduse esitama.

«Ta tuleks viia oma ametikohalt teise peadirektoraati ... või nõuniku rolli,» ütles üks ametnikest. «On oht mainekujundusele. Me peame tagama, et komisjoni kõrgeimad ametnikud vastavad samadele standarditele nagu madalaimad töötajad.»

Teise komisjoni ametniku sõnul peaks Hololei saatma sundpuhkusele. Kolmas ütles samas, et kuna Hololei on väga oluline ametnik, on antud skandaal suureks šokiks. Sellega seoses levib laialdaselt arvamus, et ta peab lahkuma, ütles ta Politicole.