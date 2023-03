EL plaanib kohustada tootjaid müüdud kaupu mõistliku aja- ja rahakuluga parandama

Viimastel aastakümnetel on komisjoni teatel olnud kombeks katkised tooted parandamise asemel pigem uute vastu välja vahetada ning tarbijale ei ole loodud piisavalt stiimuleid, et nad laseksid tooteid pärast garantiiaja lõppu parandada. Ettepanekuga muudetakse toote parandamine tarbija jaoks lihtsamaks ja rahaliselt mõttekamaks kui selle väljavahetamine. Kui parandamise järele tekib suurem nõudlus, elavneb komisjoni lootusel ka sektor ning tootjatel ja müüjatel tekib huvi töötada välja kestlikumad ärimudelid.

Tarbija saab ettepaneku järgi õiguse nõuda tootjalt toote parandamist, kui see on Euroopa Liidu õiguse järgi tehniliselt võimalik, näiteks pesumasina või teleri puhul. Tootjal on kohustus teavitada tarbijat sellest, milliseid tooteid tootja on ise kohustatud parandama.