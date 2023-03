Viimase veekatse proovid tõestavad: Nõmme elanikke ähvardab karm rauabakter

Viiskümmend aastat riiklikus veevärgis kõrgel kohal töötanud ja kogu Eesti linnade veevarustuse eest vastutanud Illar Ebrusel on Tallinna Vee eelmisest samalaadsest katsetusest veel «proovid» säilinud.

2000ndate alguses lasti tema sõnul samuti Nõmme torustikku Ülemiste järve vett. Sel ajal tegeles ta rauabakteri uurimisega ning pani oma kodukraanist lastud purkidesse vett ning sinna sisse raudnaela.

Purgid on tal siiani alles – ta on kasutanud neid ka Tehnikaülikoolis peetud loengutes illustreeriva materjalina. Neis on hästi näha, kuidas rauabakterid on oma tööd teinud – keegi oma torustikus midagi sellist näha ei tahaks.

Nõmmekad on katsetuse vastu

«Rauabakter on see, mis on metalltorudes võimeline sööma rauda,» rääkis Ebrus. «Mina keeran oma vee kinni ja ootan paar päeva. Ma ei riski sellega, et lasen omale mingi bakteri boilerisse.»

Toitainetevaeses põhjavees suudavad elada päris mitmed rauabakterid, millest tuntumad on Leptothrix ochracea, Thiobacillus ferrooxidans ja Leptospirillum ferrooxidans. Niitjad rauabakterid paljunevad ja levivad üksikute rakulülide eraldumise teel, mis veevooluga piki torustikku edasi kanduvad.

Ebrusele tundub kahtlane ka Tallinna Vee jutt sellest, et katsetus toimub nõmmelaste veevarustuse tagamiseks. «Eluaeg on teistpidi olnud, et kui midagi juhtub, siis on Nõmme see, kes võib päästa ülejäänud Tallinna,» ütles Ebrus.