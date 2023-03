Riik alustab meretuuleparkide enampakkumiste ettevalmistust

TTJA-le on praeguseks esitatud suur hulk hoonestuslubade taotlusi meretuuleparkide rajamiseks, mis tõestab, et arendajatel on väga suur huvi Eestis taastuvenergeetikat arendada, ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

«Kuna paljudele aladele on konkureerivaid huvilisi, tuleb nende seast teha valik ning seetõttu paneb riik suurema huviliste arvuga potentsiaalsed tuuleenergeetikaks sobivad merealad oksjonile,» selgitas Sikkut.

Enampakkumiste ettevalmistamisprotsess algab tema sõnul juba nüüd: olemasolevad hoonestusloa taotlused tagastatakse arendajatele täiendamiseks ning seejärel avaldab TTJA Ametlikes Teadaannetes, ameti kodulehel ja üleriigilises päevalehes teate esimesena esitatud hoonestusloa taotluse kohta.

Kõik huvitatud isikud saavad esitada 60 päeva jooksul TTJA-le taotluse samale alale. «Tagastamistega alustame esimesel võimalusel, avaldamistega saame algust teha aprillikuus,» selgitas ameti peadirektor Kristi Talving.

Taotlused hinnatakse ja enampakkumisel osalejad selguvad suvel. Kui ühel alal vastab tingimustele mitu taotlust, korraldab TTJA enampakkumise.

«Enampakkumisele tuleb eelduslikult kümmekond ala alghinnaga 15 000 eurot ruutkilomeetri kohta. Enampakkumiste tulemuste põhjal algatatakse meretuuleparkide rajamiseks vajalik hoonestuslubade menetlus kõrgeima pakkumise esitanud ettevõtte taotlusel. Kui hoonestusluba on välja antud, tuleb tuulepargi rajamiseks taotleda ehitus- ja kasutusluba TTJA-lt,» täiendas Talving.

Taastuvenergia osakaal kasvab

Eestis on kaks kehtivat mereala planeeringut, mille kogupindala sobivatele tuuleenergia arenduspiirkondadele on 2439 ruutkilomeetrit. Sobivate tingimuste korral on võimalik rajada mereplaneeringutega kehtestatud piirkondadesse meretuulepargid koguvõimsusega 15–17 GW. Sobivad alad moodustavad 6 protsenti Eesti merealast.

Eesti mereala planeeringuga on tuuleenergeetika arendamiseks sobilikud alad Saaremaast läänes merealal ja Sõrve poolsaare lähedal ning Pärnu maakonna lähedal Liivi lahes. Meretuulepargi arendaja saab hoonestusloa menetluses kavandada merealale ka elektrikaablid. Märtsi seisuga on TTJA-le Eesti merealal esitatud 43 hoonestusloa taotlust, millest 36 on üleriigilise mereala planeeringu piirkonnas. Taotlusi on esitanud 17 arendajat.