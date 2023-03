Ettevõtja Jaak Nigul: igale Nursipalu perele miljon eurot

Puidutööstussektoril läheb Tarmeko juhi Jaak Niguli sõnul praegu kahjuks halvasti.

«Puidusektor on seni olnud meie väliskaubanduse suurim tasakaalustaja, aga praegu on Eestis regiooni kõige kõrgemad puittoorme hinnad, mis toob kaasa ettevõtete konkurentsivõime languse välisturgudel. Paljud ettevõtted koondavad või töötavad osalise tööajaga. Ka saeveskitel on kuuldavasti laod täis kaupa, mille omahind on välisturgude jaoks liiga kõrge, aiamajade eksportijatel on kadunud turust pool,» loetles Nigul.

Tarmeko grupi ettevõtetes tema sõnul veel ei koondata, investeeritakse efektiivsuse kasvu, et ellu jääda. «Ekspordi mahu kasvul on meil aga peal puust, mitte klaasist lagi. Peaksime kriitiliselt mõtlema, millega me puidusektori hääbumise korral asendame puidu näiteks ehituses, mööblitööstuses või energeetikas. Kas tõesti Vene gaasi ja Hiina plastikuga?» küsis Nigul.