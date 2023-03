Üllatus ⟩ JPMorgan ostis suures koguses niklit, mis osutus tavalisteks kivideks

Londoni metallibörs (LME) paljastas Hollandi sadamalinnas Rotterdamis asuvas laos üllatava segaduse. Lao operaator kaalus kotte, mis pidid sisaldama 54 tonni niklit, kuid avastas, et need olid täis tavalisi kive. Tuleb välja, et JPMorgan Chase on nende kottide õnnetu omanik, teatab Wall Street Journal, viidates asjaga kursis olevatele inimestele.

Kui need oleksid sisaldanud niklit, oleksid kotid praeguste hindade juures olnud väärt 1,3 miljonit dollarit, mis oleks moodustanud 0,14% niklivarudest, vahendab Bloomberg. Kuigi see tähendab, et segadusel on suhteliselt väike mõju metalliturgudele, seab see LME lepingute turvalisuse kahtluse alla. «Skandaalidest räsitud tööstusharus peetakse LME lepinguid vaieldamatult turvalisteks,» kirjutas Bloomberg.