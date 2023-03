​Puiduettevõtjad ootavad valitsuselt selgust ja kindlust

Puidutööstusettevõtted kritiseerivad teravalt valitsuse tegevusetust selguse loomisel. Kas tulevad mingid piirangud? Kui jah, siis millised, millal ja miks? Vineeri tootva Estonian Plywoodi nõukogu liige Ando Jukk ütles, et praegu on kõige segasemad lood toorainega. «Eestis on praegu vähemalt kasevineeri vaadates toormaterjali hind kõige kõrgem, samuti on muud sisendhinnad naabritest kõrgemad,» sõnas Jukk.