Kinnisvaraettevõtete liit: turgu ootavad ees heitlikud ajad

Samas on kõrge inflatsioon ja Euribori kasv pärssinud inimeste huvi ja võimalusi kinnisvara soetamiseks laenu saada. «Usun aga, et Eesti kinnisvarasektor on rasketeks aegadeks hästi valmistunud. Siinse kinnisvaraturu kiirenemise võtmeküsimuseks saab ilmselt olema raha hind,» märkis Jostov pressiteates.

Swedbanki kinnisvaraosakonna juhi Ero Viigi hinnangul on viimastel aastatel toimunud muutused, mida mitte keegi ei osanud varasemalt prognoosida. Põhjamaade võlakirjaturu hetke sentiment on senimaani olnud piiratud mõjuga Baltikumi kinnisvarasektorile, kuid kas see ka nii jääb, on tema vaates keeruline ennustada.