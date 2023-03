Ettevõtete jaoks tuleb turule universaalteenuse hinnalaega elektripakett

«Ärikliendi valikud on turul piiratumad kui erakliendil,» viitas uue paketi vajalikkusele Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu. «Valida on sisuliselt kas ebastabiilse börsi või omal moel sunnismaiseks muutva fikseeritud paketi vahel. Piisavalt vabadust andvat stabiilset paketti täna turul ei ole, aga huvi on. Sestap toomegi eraklientide seas populaarse pingevaba paketi ka äriklientide turule,» märkis Nõu.