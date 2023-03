Euroopa Komisjon tahab Bolti juhte ja Airbnb majutajaid maksustama hakata, MKM on vastu

Ministeeriumi hinnangul on algatuse puhul jäetud tähelepanuta, et käibemaks on vaid üks maksuliike ning maksusüsteemid tervikuna, sealhulgas käibemaksulävendid liikmesriigiti on erinevad. Väiksemate tegevusmahtudega teenusepakkujate suhtes on tavaliselt riikides loodud erisusi, mille eesmärk on tagada nende ettevõtete suhtes mõistlik maksukeskkond.