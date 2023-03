Kümnendik kodudest väljatõstetavatest Ukraina sõjapõgenikest lahkub Eestist

Eilse seisuga oli 100st majades elavast leibkonnast 59 leidnud endale püsiva elukoha, ütles sotsiaalkindlustusameti (SKA) kriisreguleerimise ja toimepidevuse juht Vadim Ivanov.

«24 leibkonda pole veel pikaajalist elamispinda leidnud, kuid selle nimel käib tihe koostöö SKA spetsialistide, vabatahtlike ning Tallinna linnavalitsusega,» sõnas ta. «11 leibkonda otsustas Eestist lahkuda ning viis andis teada, et vajavad lühiajalist majutust.»

Talle teadaolevalt on üks pere liikunud Ida-Virumaale ning ülejäänud jäävad Harjumaale.

Põgenike vara säilitamise võimalusi SKA ei paku. «Esemete hoiustamise kohta selgitasime põgenikele, et neid saab lühiajaliselt hoiustada vaid juhul, kui põgenikul on sõlmitud üürileping ja ta on lähiajal kolimas,» ütles Ivanov. «20. märtsi seisuga pole tulnud ühtegi sooviavaldust esemete hoiustamiseks.»

Linn oma sotsiaalkortereid ei anna

Tallinna abilinnapea Tanel Kiik, kel on viimastel nädalatel olnud mitu mitmepoolset kohtumist sõjapõgenike ümbermajutamise teemal, ei näe põhjust, et linn peaks siin oma sotsiaalpindadega põgenike majutamisse sekkuma.

«Ma ei näe põhjust, miks peaks linn riigi ülesanded enda kanda võtma, seda enam, et riigil on olemas majad ja korterid, kus saab põgenikke majutada,» ütles abilinnapea Kiik. «Kaitseminister ja RKIK on mõlemad kinnitanud valmisolekut lasta põgenikel Kopli ja Mäepealse majades edasi elada, ainult SKA ja sotsiaalministeerium ei soovi lepinguid pikendada.»