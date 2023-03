Kinnisvaramaakler: maakleritöö pole ainult uste avamine

Kohtun City Property kinnisvarabüroo maakleriga, et rääkida kinnisvaramaaklerite tööst ja uurida, kuidas praegune majanduslangus nende tööd mõjutab. Tallinna kesklinnas, Tartu maanteel võtab mind heatujuliselt vastu maakler Edit Nael . Ta näitab mulle kontorit ja tutvustab kolleege. Avatud kontoris on umbes 10 inimest, kellest viimane liitus meeskonnaga ligi kaks kuud tagasi. Kontoris on suur saal, koosolekutetuba ja tagaruum, kus asub köök ja pehmete diivanitega puhkenurk, kus paistab silma suur akvaarium, kus ujub mitu värvilist kala.

Vestleme maakleriga suurest saalist eraldi koosolekuteruumis. Ta on väga jutukas ja vastab küsimustele pikalt ja põhjalikult. Samas küsib korduvalt ka minu teadmiste ja arvamuste kohta, mitte ei pea pikki monolooge. Ta ütleb naeratades, et ta pole tavaline introvertne eestlane, kuna tal on Soome juured. Ta vanaisa on soomlane, kes asus Eestisse elama peale teist maailmasõda.