Teadlane hoiatab: Ülemiste vee pumpamine Nõmme joogiveetorustikku võib tuua ettenägematud tagajärjed

«Olen kindel, et veepuhastusjaamast väljuv vesi on ohutu, olen seda ka ise kuus aastat Tallinna veepuhastusjaamas töötades kontrollinud, aga probleeme saavad tekitada mittepatogeensed bakterid. Kui tervisele otseselt ohutute bakterite hulk joogivees kasvab, siis nad tekitavad mittesoovitavaid ilminguid: kasvatavad toruseintele biokilet, ummistavad ühendusi ja veefiltreid, rikastavad vett orgaanilise ainega, tekitavad haisvaid gaase, nagu näiteks mädamuna haisuga väävelvesinik, rikuvad vee maitse, sunnivad veetootjat torustikku kloreerima, mis omakorda rikub joogivee lõhna ja maitse,» loetles Künnis-Beres.

Kuna me tegelikult ei tea, milliseid baktereid Ülemiste järve veest toodetud joogivees esineb, siis ei tasuks tema sõnul selle põhjaveest oluliselt mikroobirikkama veega veevõrku rikastada, sest me ei oska arvata, millisele pinnaveest pärit mikroobile seal meeldima hakkab.

Seda, et kloreerimine baktereid täielikult torustikus ei hävita, on Künnis-Berese sõnul üldteada, sest kasutatavad kloori kontsentratsioone ei saa lõputult suurendada ja kloori on bakterite hävitamiseks kasutatud juba väga pikka aega ning suur osa baktereid on sellise rünnaku suhtes resistentsuse saavutanud. «Karta muidugi pole vaja, aga pead liiva alla peita ja öelda, et ei näe, järelikult pole olemas, ka ei maksaks,» lisas Künnis-Beres.