Eesti Energia: elektrihinda tõid alla vihm ja kütusehindade langus

Euroopa gaasiturud aga Milleri sõnul nuputavad, milliseks kujunevad lähinädalad. «Talvine kütteperiood näib lõplikult asenduvat Kesk-Euroopasse kuni 20-kraadist sooja toova kevadega, mille valguses kauplejad on pööranud pilgud hoidlate täitmisele. Viimast soovi mõjutavad aga erinevad asjaolud alates Prantsusmaal jätkuvatest streikidest kuni Saksamaal energiahindu kergitanud oodatust väiksema tuuletoodanguni eelmise nädala lõpus,» tõi analüütik välja. Ta toonitas, et streikide mõju ei tohi Euroopa energiamajanduses kuidagi alahinnata, näiteks kümnepäevane tööseisak Põhja-Prantsusmaal Dunkerque’i veeldatud maagaasi (LNG) terminalis tekitas selle alguses olukorra, kus LNG import Euroopasse oli 20 protsenti väiksem.

Euroopa gaasihoidlate täituvus on keskmiselt 56 protsenti, mis on võrreldes varasemate aastate sama ajaga märkimisväärselt kõrgem tase. «Itaalia põhivõrguoperaator Snam prognoosib, et aprilli alguseks ehk kütteperioodi lõpuks ei lange hoidlate täituvus alla 50–55 protsendi taseme. See tähendab, et mahutitesse tuleb varuda poole vähem maagaasi kui eelmisel suvel. Olukorras, kus Nord Streami torujuhtmed purustatud ja uusi LNG-terminale veel ehitatakse, ei oleks ka rohkemaks praegu võimekust,» nentis Miller.